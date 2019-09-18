Haberler » Güncel » Haber

Dalaman'da okul servis araçlarına denetim

Dalaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

18.09.2019 11:22Dalaman'da okul servis araçlarına denetim
Dalaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların evraklarını inceledi. Trafik polisleri okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etti.

Uygulamada, araç sürücülerine çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ve öğrencilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Denetimlerin ilçe genelinde çeşitli noktalarda devam edeceği bildirildi. Veliler ise yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Dalaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48 Silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
11:48 Esnaf temsilcilerinin Ahilik Haftası ziyareti
11:48 MSB: "Pençe-3 Harekatı bölgenin doğusuna doğru 60 kilometrekarelik bir alana doğru genişletildi"
11:47 Evlenince ara verdiği karateye, bu kez eğitmen olarak döndü
11:46 Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safha
11:46 Erzurum karayazı'da kaymakam tabakcıoğlu başkan vekili oldu -
11:46 Spor dünya şampiyonu rıza kayaalp yurda döndü