Haberler » 3. Sayfa » Dalaman'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Dalaman'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lunaparkta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

04.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:07Dalaman'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
'nın ilçesinde, lunaparkta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Merkez Mahallesindeki lunaparkta saat 21: 30 civarında silahlı kavga meydana geldi. Kavgada yabancı uyruklu Abdülcabbar Hüseyin (23) ve Fırat Urgan (33) bilinmeyen bir nedenle kavga ettikleri O.K. tarafından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdülcabbar Hüseyin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Fırat Urgan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayda silah kullandığı iddia edilen O.K., Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Dalaman, Muğla, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:48 Vali Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
09:42 Metruk evde çıkan yangın korkuttu - Haberler
09:41 Böbrek nakli bekleyen 3 kardeşten, 'Her gün ölüyoruz, bağışçı olun' çağrısı - Haberler
09:35 Anne Karnındaki bebeğin yaşamını tehdit eden 12 önemli hastalık - Haberler
09:32 AK Parti heyetinden engellilere ziyaret - Haberler
08:54 Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi - Haberler
08:15 Erdoğan'ın veto edip Meclis'te gönderdiği "filtre" yasası yoğun tartışmalara neden oldu - Haberler
07:50 Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren detayı rektör açıkladı: Bıçak, çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş - Haberler
02:08 Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
22:53 Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti - Haberler
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:33 Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini atması sosyal medyada olay oldu
08:54 Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
4.12.2019 09:49:32