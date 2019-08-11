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Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

11.08.2019 17:17 Dalaman'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı Narkotimler, ilçe merkezinde bir bahçede uyuşturucu yetiştirildiğine yönelik istihbarata ulaştı. Ekipler yapılan fiziki ve teknik takibin ardından düzenledikleri operasyonda 24 kilo 500 gram esrar ve çok sayıda kenevir ele geçirdi. Polis O.K. ve H.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden H.D., serbest kalırken, O.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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