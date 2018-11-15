Dalaman'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Muğla
'nın Dalaman
ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) bakımevinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, HAYDOS üyelerince hayvan ambulansıyla bakımevine götürüldü.
Silahla vurulduğu belirlenen ve veteriner kontrolünün ardından tedavi altına alınan şahine yem ve su verildi.
HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şahinin ırkını belirleyemediklerini söyledi.
Şahinin kanatlarından yaralandığını tespit ettiklerini belirten Dağdelen, "Şahin silahla yaralanmış. Yarasını temizledik ve ilk müdahalesini yaparak tedavi altına aldık. Kontrol altında tutuyoruz." diye konuştu.
Dağdelen, bakımevinde 700'ün üzerinde köpek, 170 kedi, 8 yaşlı eşek, 2 keçi ve bir koyunun yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.
Muğla,Dalaman
15 Kasım 2018 Perşembe 22:03