Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu (2)

Dalaman
Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya
uyruklu yolcu yakalandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve yolcu profili incelemesi sonucu İngiltere
'den Türkiye
yolculuk yapan Letonya uyruklu V.G'yi takibe aldı.
Dalaman Havalimanı'nda valizinde yapılan aramada, zulalanmış 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirilen V.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA