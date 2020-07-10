Dalaman ve Göcek’te yanan alanlar ağaçlandırıldı

Muğla'nın Dalaman ve Göcek bölgelerinde geçtiğimiz yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar yeniden yeşillendirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere, yanan alanların yılı içerisinde ağaçlandırıldığını söyledi.

Dalaman-Göcek yangının hemen ardından bölgede çalışma başlatıldığını aktaran Yaprak, "Yanan alanların hızlı şekilde temizlenip, ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. İlk fidanları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Seferberliği etkinliğinde toprakla buluşturduk. Kış ve bahar ayları boyunca bölgede çalışmalarımız devam etti." diye konuştu.

Yaprak, yangının yıl dönümününde bir yıl önce yanan alanların küllerinden tekrar doğduğunu ifade etti.