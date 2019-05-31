Dalaran Soygunu'nun dördüncü bölümü yayında

Blizzard Entertainment'ın dünyaca ünlü dijital kart oyunu Hearthstone'un tek oyunculu hikayesi Dalaran Soygunu, yeni bölümüyle sizlerle. Bu bölümde Blastmaster Boom, League of E.V.I.L.'ın şehri çalma planında üzerine düşeni yapmaya hazır. Dalaran kasası yağmalandı, Eflatun Hapishane'nin birbirinden tehlikeli mahkumları serbest kaldı ve şehrin sokakları adeta mahşer yerine dönmüş durumda. Kötüler karması planlarını gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan kaos ortamını yaratmış olsalar da Blastmaster Boom'un halletmesi gereken bir kaç pis iş daha var.

Şimdi Sırada Ne Var?

Şehrin kanalizasyonları birbirinden iğrenç balçık, birikinti, gaz, sıvı ve organizmayla dolu. Blastmaster Boom, yüzde yüz güvenli (!!) ve her türlü testten geçmiş (!!) roketlerini şehre yerleştirirken, The Underbelly'nin tehlikeli sakinlerini meşgul etme görevi ise oyunculara düşmüş durumda.

Bu bölümde yer alan minionların saldırı ve defans güçleri yer değiştiriyor. Oyuncuların her hamlelerini bu durumu göz önünde bulundurarak atması çok önemli.

Kimler Bizimle?

Bir Pandaren Savaşçısı (Warrior) ve kara borsa fedaisi olan Mr. Chu, sağ kolunda son derece ölümcül bir kanca taşımakta. O yüzden aman ha tepesinin tasını attıracak bir yorumda bulunmaya kalkmayın.

Druid'lerin tekdüze tipler olduğunu sanıyorsanız, bir daha düşünün! Kobold Druid'i olan Squeamlish'in, fareler, kaplumbağalar ve kirpilerden oluşan bir "çetesi" var.

Diğer Dalaran Soygunu anti kahramanları gibi, Mr. Chu ve Squeamlish de yeni kahraman yeteneklerine (Hero Power) sahip olabilmek için birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve başlangıç destelerini çeşitlendirmek için güçlü boss'lara kafa tutmak zorundalar.

Kaynak: Bültenler