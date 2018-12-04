Dalbahçe'ye Yeterli İçme Suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarıyla su sıkıntısı yaşanan yerleşim yerlerinin dertlerine derman olmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçesine bağlı Dalbahçe Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için yeni bir sondaj kuyusu açtı. 200 metre derinliğindeki sondaj kuyusundan, saniyede 3 buçuk litrelik su verimi elde edildi. Sondajdan çıkan suyun içilebilirlik niteliğinin belirlenmesi için gerekli testlerin yapılması amacıyla numune alımları gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılacak işlemlerin ardından elde edilecek analiz sonuçlarına göre suyun şebekeye bağlantısı yapılarak, Dalbahçe'nin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde yeterli su temin edilebilecek.

"Başkanlarımızdan ne istediysek yapıldı"

Dalbahçe Mahalle Muhtarı Sabit Özdemir, "Mahallemizde hayata geçirilen tüm çalışmalarla ilgili büyük memnuniyet duyuyoruz. Başkanlarımızdan ne istediysek yapıldı. Sağolsunlar ihtiyaçlarımızı bir bir giderdiler. Şimdi sondajımız da hazır, artık analiz sonuçlarını bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, selamlarımı gönderiyorum" dedi.