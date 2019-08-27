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Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek

Inter'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Dalbert Henrique, Fenerbahçe'den gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Brezilyalı sol bek oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklife ise Şampiyonlar Ligi yüzünden sıcak bakıyor.

27.08.2019 16:38
Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek

Fatih Terim'in sol bekte sol ayaklı bir oyuncu istediği bilinirken, İtalya'dan Galatasaray'ı ilgilendiren haberler geldi.

FENERBAHÇE'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Fiorentina'nın Nagatomo için teklif yapacağı konuşulurken, sarı-kırmızılı kulüp Japon sol bekin alternatifini hazırladı: Dalbert Henrique. Inter'de forma şansı bulamayan Dalbert, Kolarov'u alamayan Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

25 yaşındaki Brezilyalı sol bek, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'dan gelecek olası teklifi değerlendireceğini söyledi. Nagatomo satılırsa FFP'den kurtulacak sarı-kırmızılılar, Inter'den Dalbert'i kiralayacak.

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Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek

Galatasaray, Fiorentina, Fenerbahçe, Spor

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