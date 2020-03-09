Menü
Haberler ›› Spor ››Daley Blind'in Sahalara Dönüşü - Spor

Daley Blind'in Sahalara Dönüşü

Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Ajax 'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü. Daley Blind'in Sahalara Dönüşü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Ajax, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Spor
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Spor
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Spor
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Spor
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı