Daley Blind'in Sahalara Dönüşü
Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Ajax 'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Daley Blind'in Sahalara Dönüşü
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