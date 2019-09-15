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Dalgalar arasında can pazarı

Dalgalar arasında can pazarıZONGULDAK - Zonguldak'ta Liman arkasında havanın bozuk olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

15.09.2019 17:53
Dalgalar arasında can pazarı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Liman arkasında havanın bozuk olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay Yayla Mahallesi Liman arkasında meydana geldi. Havanın bozuk olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi dalgaların arasında mahsur kaldı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Dakikalarca dalgaların arasında yaşam savaşı veren 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Sahil güvenlik ekiplerinin botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Boğulma tehlikesi geçiren kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Dalgalar arasında can pazarı

Zonguldak, Dalgalar, Yerel

Kaynak: İHA

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