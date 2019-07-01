01.07.2019 21:51
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Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu

Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kızılsu mevkiinde serinlemek için denize giren Balıkesir merkezde görevli Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz (28) şiddetli rüzgar ve dalgalara kapılarak açığa sürüklendi. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren polis memuru karaya çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine getirilen Sefa Cangöz burada Edremit Özel Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sefa Cangöz hayatını kaybetti. Cangöz'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Çanakkale , Ayvacık , Güncel

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