Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştüAvustralya, (DHA)- Çin'den Avustralya'ya giden gemiden, Sydney açıklarında dev dalgalar nedeniyle 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı.

26.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:57
Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü
Avustralya, (DHA)- Çin'den Avustralya'ya giden gemiden, Sydney açıklarında dev dalgalar nedeniyle 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı. Gemiye ait görüntüler ise Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) tarafından paylaşıldı.
Çin'in Ningbo kentindeki limandan Avustralya'nın Melbourne kenti limanına giden 'APL England' adlı Singapur bandralı gemi, Sydney açıklarında hareket halindeyken büyük dalgalar nedeniyle sarsıldı. Büyük dalgalarla sallanan gemiden 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı. AMSA'nın yayınladığı görüntülerde, gemideki hasarlı konteynerler yer alırken; geminin 24 Mayıs'ta Melbourne limanına yanaştığı bildirildi. Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Dalgalar, Güncel, Haber

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