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Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor.

15.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:01
'un ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 5 gündür alınamıyor. Kayıp kızı bulmak için dalgıçlar tarafından Karusu Nehri'nde arama çalışması yapıldı.
Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel D. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale-Erzincan kara yolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi.
5. günde devam eden arama çalışmalarında AFAD ekiplerine bağlı Dalgıç timleri Didem'in en son görüldüğü noktadan Karasu Nehri'nin HES göletine kadar olan yatağını boydan boya aradı. Yapılan saha aramalarına 80 kişilik ekiple devam ediliyor.
(Celal Dilsiz/İHA)
Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor

Meydan Mahallesi, Erzurum, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA


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