Dalgıçlar, denizdeki kirliliği gün yüzüne çıkardı

ZONGULDAK'ta 6 dalgıç deniz dibi temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar su altı kamerası ile görüntülenince deniz dibindeki kirlilik de ortaya çıktı. Görüntülerde, denize atılan otomobil lastiğinde yaşamaya çalışan yengeç ve deniz salyangozu dikkat çekti.

Zonguldak Kozlu Sahilinde Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği organizasyonu ile Zonguldak Liman Başkanlığı, Kozlu Belediyesi, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle su altı eğitmeni Gürol Velioğlu ve 5 kişilik ekibi tarafından deniz dibi temizliği çalışması yapıldı. Karadeniz'de bulunan araç lastikleri, cep telefonu, cam ve plastik şişeler, teneke, tuğla ve parke taşlarından oluşan hafriyat atıkları ve çok sayıda plastik atık gözler önüne serildi. Su altı kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil lastiğinde yaşamaya çalışan yengeç ve deniz salyangozu ile atıklar arasında yolunu bulmaya çalışan bir yengeç de dikkat çekti.

Derelerle taşınan, gemilerden atılan ya da doğrudan kıyılardan vatandaşlar tarafından atılan atıkların deniz tabanında oksijensizliğe yol açtığı, bunun da denizdeki canlı yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi.

- Zonguldak