Dalgıçlar dev Atatürk
'ün Gözleri tablosunu denizden çıkardı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Maltepe
'de Saygı Zinciri ve Saygı Dalışıyla Anıldı Binlerce kişinin katıldığı anma programı havadan görüntülenirken
İSTANBUL - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80'inci yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı "Ata'ya Saygı Zinciri" ve 25 dalgıcın katıldığı "Ata'ya Saygı Dalışı" etkinliği ile anıldı. Dalgıçlar, dev Atatürk'ün gözleri tablosunu denizden çıkarırken program havadan görüntülendi. Maltepe Belediyesi
, Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80'inci yılında, binlerce kişinin katıldığı"Ata'ya Saygı Zinciri" ve 25 dalgıcın katıldığı "Ata'ya Saygı Dalışı" etkinliği ile andı. Ataya saygı zincirinin oluşturulduğu anma programında 25 dalgıç Atatürk aşığı İngiliz ressam NedPamphilon'a ait "Atatürk'ün Gözleri" tablosunu sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkardı. Saat 08. 00'da başlayan anma etkinliklerine binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Programda Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulurken, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Anma programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
, kısa bir konuşma yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.
Maltepe Belediyesi,Maltepe,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:16