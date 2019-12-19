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Dalgınlıkla 20 bin lira verdiği müşteriyi güvenlik kamerasından tespit etti

Kırşehir'de bir döviz bürosu sahibi, avro bozduran müşterisine yanlışlıkla 20 bin lira verdi.

19.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:44 Dalgınlıkla 20 bin lira verdiği müşteriyi güvenlik kamerasından tespit etti
'de bir döviz bürosu sahibi, avro bozduran müşterisine yanlışlıkla 20 bin lira verdi.

Dalgınlıkla müşterisine verdiği 20 bin lirayı sonradan fark eden döviz bürosu sahibi gerçeği güvenlik kamerasını izledikten sonra fark etti. Kırşehir'de meydana gelen olayda avro bozduran müşteriye dalgınlıkla döviz bürosu sahibi iki kez 20 bin lira verdiğini güvenlik kamerası kaydını izleyince fark etti. Döviz bürosu işleten O.Z., gün sonunda hesapları kontrol ettiğinde kasada 20 bin lira açık olduğunu gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen O.Z., 3 bin 200 avro bozduran bir müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini fark edince polise başvurdu. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden müşterinin R.Ç., (59) olduğunu belirledi. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını izleyerek, R.Ç.,'yi Terme Caddesi'nde yakaladı. R.Ç.,ifadesinde, "kasıtlı hareket etmediğini, dalgınlıkla aldığını" söyledi. R.Ç.,'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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