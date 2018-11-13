"Dali'nin Kadınları" Kapalı Gişe…

1 AYDA 8 OYUN SAHNELEYEN "DALİ'NİN KADINLARI" 6 BİN İZLEYİCİYLE BULUŞTU…

Edith Piaf'ı canlandıran Hatice Aslan, "Tüm ekip çok mutluyuz. Oyun başladığı ilk günden bu yana kapalı gişe oynuyor. Seyircimize çok teşekkür ediyoruz" dedi…

Yönetmen Ali Düşenkalkar'ın görüşü:

Dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş dört kahramanın başından geçmiş fantastik bir hikaye seyredeceksiniz. Bir kahramanın zihninde yarattığı bu seçkin kadınlar; Edith Piaf, Virginia Wolff, Frida Kahlo ve Marilyn Monroe. Dali'nin kadınları… Dünyanın en çılgın, deli ressamı Salvador Dali'nin verdiği bir davete giderler. Ve sürprizlerle dolu oyun başlar. İyi seyirler…

Oyunun konusu:

Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isimler Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumundadır. Dali'nin öldürüldüğü bıçakta parmak izleri bulunmuştur. Kahramanımız, katilin kim olduğunu bulmaya çalışır ve böylece kendi iç dünyasını ve hayatını sorgularken bulur.

Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali'nin Kadınları her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak...