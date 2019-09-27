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"Dali'nin Kadınları", Kıbrıs'ta ayakta alkışlandı…

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında perde açan ve 1 ay öncesinden biletleri tükenen "Dali'nin Kadınları" oyunu, yavru vatan Kıbrıs'ta büyük ilgi gördü…

27.09.2019 09:10

Edith Piaf'ı canlandıran oyunun başrol oyuncularından Hatice Aslan; "Bir ay önceden biletlerin tükendiğini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Müthiş bir seyirci vardı… Sezonu böylesine coşkulu açmak heyecanımızı arttırdı" dedi…

Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı, "Dali'nin Kadınları" oyunu oyuncuları, yavru vatan Kıbrıs'ta gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti…

Erdi Işık tarafından kaleme alınan, Ali Düşenkalkar'ın yönetmenliğini yaptığı, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunun Ekim ayı oyun programı;

11 Ekim 2019 Cuma TRUMP SAHNE 20:30

16 Ekim 2019 Çarşamba KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ 20:30

19 Ekim 2019 Cumartesi KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ 20:30

22 Ekim 2019 Salı ATAKÖY YUNUS EMRE K.M. 20:30


Kıbrıs, Güncel

Kaynak: Bültenler

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