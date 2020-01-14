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Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı

Avustralya'daki yangın, sezonun ilk Grand Slam turnuvasını da olumsuz etkiliyor. Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, İsviçreli rakibiyle oynadığı maçta nefes almakta zorlanınca maçtan çekildi.

14.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:53

'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık Turnuvası'nın ön eleme maçında izleyenleri korkutan bir an yaşandı. Slovenyalı tenisçi Dalila Jakupovic, İsviçreli rakibi Stefanie Vogele ile yaptığı karşılaşmanın ikinci setinde maçı bıraktı.

Yangın nedeniyle korta kadar gelen dumandan etkilenen Jakupovic'in nefes almakta büyük zorluk çektiği gözlendi. Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, turnuvadan önce yaptığı açıklamada yangın nedeniyle sporcuların sağlığını etkileyecek bir duman oluşması durumunda Avustralya Açık'ın ertelenmesi gerektiğini söylemişti.

Jakupovic ile Vogele arasındaki maç, Avustralya Açık'ın organizatörü Craig Tiley, karşılaşmanın saatinin bir saat öteye alındığını duyurdu. Ancak bu erteleme, sporcuların sağlığını korumaya yeterli olmadı. Maçın ilk setini 6-4 kazandıktan sonra ikinci sette durum 6-5 Vogele'nin lehineyken Jakupovic, bir anda karnını tutmaya başladı. Dumandan etkilendiği gözlenen 28 yaşındaki tenisçi, öksürerek nefes almaya çalıştı. Bir süre nefes almayı deneyen Jakupovic, daha sonra maçtan çekilme kararı aldı.

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE KORTU TERK ETTİ

Doktorların hemen müdahale ettiği Jakupovic, gözyaşları ve alkışlar eşliğinde kortu terk etti.

Yaşanan bu durum, Djokovic ve birçok tenisçinin Avustralya'daki yangın nedeniyle duyduğu kaygının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

Craig Tiley, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bu hepimiz için yeni bir durum. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir olayla karşı karşıyayız. Ancak sporcuların sağlığı bizim için çok önemli. O nedenle havadaki duman miktarını ölçen anlık veriler alıyoruz. Maçları en doğru saatte oynatmaya çalışıyoruz" demişti.

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Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı

Avustralya, Tenis, Spor


HABER YORUMLARI (1)
ŞENAY:Allah yardımcıları olsun.....tüm zengin ülkelerin maddi varlıklarını paylasmalari gerekir....öncelikle fakir ülkelere
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