Dalin, Güneydoğu Asya'da pazarlarında

Bölgesel ve global Türk markaları yaratma vizyonu doğrultusunda yurtdışı satış ve pazarlama ağını büyüten Kopaş Kozmetik, Güneydoğu Asya'daki ilk pazarı olan Malezya'nın ardından Vietnam ve Myanmar'a da Dalin markasıyla giriş yaparak raflarda yerini aldı. Kopaş Kozmetik bölgede halen Malezya ve Singapur'da kurulu iki ayrı temsilcilik ile faaliyet gösteriyor.

Kopaş Kozmetik Genel Müdürü Onur Özyurt, toplam nüfusu 150 milyona ulaşan ve hızla artan alım gücüne paralel olarak önemli bir tüketici kitlesine sahip bu iki ülkeye 3 farklı şehirde 3 hafta süren Dalin lansman toplantıları ile güçlü bir giriş yaptıklarını kaydetti. Özyurt, "Stratejik büyüme alanı olarak belirlediğimiz Güneydoğu Asya pazarlarında Dalin markalı ürünlerimizi tüketicilerle perakendenin her kanalında buluştururken, Turquality programı kapsamındaki markamızı 360 derece pazarlama aktiviteleri ile destekliyoruz. Ürünlerimizi Myanmarlı ve Vietnamlı annelere her noktada tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

PAZARIN %15'İNİ HEDEFLİYOR

Özyurt, "Kopaş Kozmetik'in dış pazarlardaki başarısı, ürün kalitesinin yanı sıra pazarlama desteği ve ikon gücünü de bu pazarlara taşımasından kaynaklanıyor. Malezya'da olduğu gibi Myanmar ve Vietnam'da da bebek bakım ürünleri pazarının %15'ini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Güneydoğu Asya'da Kamboçya, Singapur ve Filipinler pazarlarına da hızla açılacağız" bilgisini verdi.

2019 yılında Kopaş Kozmetik'in iç piyasa cirosunu TL bazında %20, ihracat cirosunu ise yabancı para cinsinden %125 arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Özyurt, ihracat yaptıkları ülke sayısının 2019 yılında 35'e ulaşacağının altını çizdi.