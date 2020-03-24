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Dalındayken alıcı bulan Oğuzlar cevizine coğrafi işaret

Türkiye'deki ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'da yetiştirilen Oğuzlar cevizi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

24.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:28
Dalındayken alıcı bulan Oğuzlar cevizine coğrafi işaret
Türkiye'deki ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum 'da yetiştirilen Oğuzlar cevizi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum'a has olan leblebi, İskilip dolması ve İskilip turşusundan sonra Oğuzlar cevizinin de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığı belirtilerek, bu gelişmenin, kentin marka değeri ve tanıtımının yanı sıra Çorum'a yaptığı katma değer bakımından önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.
Açıklamada, coğrafi işaret sayesinde, Oğuzlar cevizini üreten, işleyen ve ya tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişilerin söz konusu faaliyetlerini, tescilin bültenden yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde tescil ettiren Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliğine bildirmesi gerektiği kaydedildi.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen "Oğuzlar Cevizi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi"nin, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal ve Yönetim Kurulu üyelerine Vali Mustafa Çiftçi tarafından takdim edildiği aktarıldı.
Oğuzlar cevizi
Kolay kırılan ince kabuğu, dil yakmayan lezzeti ve verimliliğiyle ün yapan Oğuzlar cevizi, yerel halk arasında "kabuğuna sığmayan lezzet" olarak adlandırılıyor.
Dağlık yapıya sahip Oğuzlar ilçesi başta olmak üzere komşu ilçeler Dodurga, Laçin, Osmancık, İskilip, Uğurludağ ve Çorum merkezde yıllık 20 bin ton Oğuzlar cevizi üretiliyor.
Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, elle yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. Kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Talebin yoğun olduğu Oğuzlar cevizi, dalındayken alıcı buluyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Oğuzlar, Çorum, Ekonomi

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