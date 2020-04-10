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Dalış eğitmenlerinden klipli "evde kal" mesajı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan dalış eğitmenlerinin evlerinde çektikleri video ve dalış görüntülerinden oluşturulan kliple "evde kal" mesajı verildi.

10.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:58
Dalış eğitmenlerinden klipli
Türkiye 'nin çeşitli illerinde yaşayan dalış eğitmenlerinin evlerinde çektikleri video ve dalış görüntülerinden oluşturulan kliple "evde kal" mesajı verildi.
Dalış eğitmeni Ömer Gezgin koordinatörlüğünde 35 eğitmenin, koronavirüs tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla çektiği videolardan klip oluşturuldu.
Eğitmenler klipte vatandaşlara "evde kal" mesajı verdi.
Gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından korunmak için tüm vatandaşlar gibi dalış ve yüzme sporu yapanların da tedbirleri uyguladığını söyledi.
Evde kalarak izolasyon önlemi aldıklarını anlatan Ömer Gezgin, "Evde kaldığımız sürede hem sporcularımıza hem de vatandaşlarımıza destek için su altından görüntüler ve dalış eğitmenlerimizin mesajlarının olduğu bir klip hazırladık. Sağlıklı yarınlar için bugün lütfen 'evde kalın' diyoruz. İnşallah bugünleri atlatıp maviliklerde kulaç atacağız." diye konuştu.
Klip, dalış eğitmenlerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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