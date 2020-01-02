Dalış rekortmeni Erken, Sakaryabaşı'nın eşsiz manzarasında nefes tuttu

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Eskişehir'de doğa harikası olan ve Sakarya nehrinin doğduğu Sakaryabaşı'nda dalış yaparak nefes tuttu.

Dünya rekortmeni Birgül Erken, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan ve Sakarya nehrinin doğduğu Sakaryabaşı'nda dalış yaptı. Serbest Dalış branşında bir çok rekor kıran milli sporcu Birgül Erken, ödüllü fotoğrafçı Erkan Balk ve Çifteler belediyesi spor dalış kulübü sorumlusu Derya Türk ile birlikte Sakarya Nehri'nin doğduğu benzersiz sualtı güzellikleri arasında suya daldı. Aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı yapan Erken, Bozkırın ortasında 'mucize' olarak tanımladığı Sakaryabaşı'nda dalış müthiş bir heyecan verdiğini söyledi.

Sakarya nehrinin doğru noktadaki dalışın hiçbir yerle kıyaslanmayacak güzellikte olduğunu ifade eden serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, "Bozkırın ortasında mucize gibi bir doğa ile karşılaştım. Dünyanın birçok dalış noktasında dalış yaptım, ama burası hiçbir yer ile kıyaslanamayacak kadar güzel bir yer. Benim için en kıymetli olan milli formayı giyerek ülkemi temsil edebilmenin gururu ve şerefini göğsümde taşımak. Yeni yılda önce milli forma aşkı, sonra özel rekorlar için çalışmalarım devam edeceğim. Müthiş bir ekiple harika bir sezona başlıyoruz. 2020'de birçok sürprizi yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunun için heyecan doluyum. Sezon uzun ve güçlü başlayacak. Pozitif enerjiler biriktirmek gerek. Ay yıldızlı Türk Bayrağını en yüksek noktalara taşımayı ve başarılarımı dünya arenasında sürdürme kararlıyım" dedi.

ESKİŞEHİR'DE MORAL DEPOLADI

Sualtının muhteşem doğası Sakaryabaşı'nda özel bir dalış gerçekleştiren milli sporcu yeni sezon için moral depoladığını söyledi. Erken "Ekibimizle birlikte bizi farklı boyutlara taşıyacak bir bilinmeze doğru dalarak yol aldık. Bu gizemli doğayı adeta hücrelerimizden geçen bir heyecan içinde keşfettik. Berrak doğal bir havuz gibi olan Sakaryabaşı'nda cam gibi berrak tatlı ve sıcak suyun içindeki canlılar adeta akvaryumda gibi bir görsel şölen yaratıyor. Burası bir doğal cennet, bazı noktalarda yaptığımız çekimler benzersiz bir film sahnesi gibi büyüleyiciydi" diye konuştu.

Kızılırmak ve Fırat'tan sonra Türkiye'nin üçüncü büyük nehri olan Sakarya nehri, Eskişehir Çifteler Bölgesi'ndeki Sakaryabaşı'ndan doğuyor.

- Eskişehir