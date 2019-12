Dalmaz Center'da sürpriz düet

Niran Ünsal'ın muhteşem sahne performnası ile başlayan eğlence dolu gecede sürprizlerde yaşandı. Ünlü sanatçıları dinlemeye K.K.T.C. Eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve oyuncu eşi İnci Pars ile birlikte gelen Nil Burak, Niran Ünsal'ın kendisini sahneye davet etmesiyle birlikte mikrofonu eline alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Niran Ünsal ile birlikte ''Sende Başını Alıp Gitme Ne Olur'' şarkısına düette yapan Nil Burak ''Yaklaşık yirmi yıl önce Niran ile aynı orkestrayı kullanıyorduk ve bu sebeple tanışıklığımız çok eskilere dayanır. O zamanlar ''Bu kız çok büyük bir yetenek'' diyordum. Bugün bu sahnede ne kadar haklı olduğumu bir kez daha görüyorum.'' ifadelerini kullanarak Ünsal'ı yere göğe sığdıramadı. Bu sözler üzerine usta sanatçının elini öpüp ona sarılan Niran Ünsal duygu dolu anlar yaşadı.

YILLAR SONRA AÇIKLADI... ''STÜDYODAN KAN TER İÇİNDE ÇIKTIM''

Sahnesinin finalini Ahmet Kaya'nın ''Giderim'' şarkısı ile yapan Niran Ünsal ''Bu projeye son dakika dahil oldum. Aslında bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti ama o dönemde kendisi albüm çıkaracağı için bu şarkı bana nasip oldu. Sütüdyodan heyecandan ve mutluluktan kan ter içinde çıktım. Selda Bağcan Gülten Kaya'ya dönüp ''Albümün çıkış şarkısı belli oldu'' deyişini asla unutamam. Dinle Sevgili Ülkem'in çıkışı Ahmet Kaya şarkılarının çalınıp söylenmesinin çok zor olduğu bir dönemde çıktı. Rahmetle anıyorum... Minnetle anıyorum Ahmet Kaya'yı...'' sözleriylede göğe selam yolladı.

GECENİN FİNALİ FERMAN TOPRAK HALAYI

Muhteşem gecenin ikinci bölümünde mikrofonu Niran Ünsal'dan devralan Ferman Toprak şarkıları ile Dalmaz Center'ı tam anlamıyla ayağa kaldırdı. Temponun bir an olsun düşmediği performansında bir an olsun yerinde durmayan Toprak, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle müzikseverlerden tam not almayı başarırken kendilerini dinlemeye gelen Nil Burak'a ''Pop müziğin kraliçesi'' şeklinde hitap etti.

İki buçuk saat süren geceyi halaylar eşliğinde coşkulu bir şekilde noktalayan Ferman Toprak, sahneyi alkışlar eşliğinde terk etti.

HALEF SELEFİNİ ARATMADI...

Öte yandan gecenin bir diğer sürprizi olan Elmira, selefi Mezdeke'yi aratmadı. Kıvrak dansları ile tüm bakışları üzerinde toplayan grup üyeleri performansları boyunca sık sık alkışlandı.