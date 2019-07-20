Haberler» Güncel» Haber

"Dalsın Kızlar Projesi" ile su altına indiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalış tecrübesi olmayan 40 kadın, Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde su altı dünyasının güzelliklerini keşfetti.

20.07.2019 22:28
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalış tecrübesi olmayan 40 kadın, Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde su altı dünyasının güzelliklerini keşfetti.
Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Dalsın Kadınlar Projesi" kapsamında 40 kadın, Marmaris'te bir araya geldi. Marmaris Limanından Cennet Koyuna giden kadınlar, dalış eğitmenleri gözetiminde mavi sulara daldı.
Kadınlar burada dalış tecrübesinin yanı sıra deniz dibindeki atıkları topladı.
Proje yürütücüsü dalış eğitmeni Gaye Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.
Amaçlarının Türkiye'de kadınların dalışa başlamasını sağlamak olduğunu belirten Dülger, "Yıllardır hayalimiz olan bir işe imza atıp, kadınlarımızın su altına inmelerine önayak olmak istedik. Plastik atıklar ülkemiz ve bütün dünya için büyük bir kanayan yara. Buna da değinmek için deniz altındaki atıkları topladık. Kadınların her şeyin öncüsü olduğuna inandığımız için kadınlarla birlikte plastik atık toplama işini de bu proje çerçevesinde yapıyoruz." dedi.
Proje kapsamında ilk kez dalgıç kıyafetleri ile su altında atık toplayan kadınlar ise çok mutlu olduklarını dile getirdi. Dalsın Kızlar Projesi ile su altına indiler
Kaynak: AA
Marmaris, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:49   Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
22:48   BEYLİKDÜZÜ'DEKİ OLAYDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
22:48   İZMİR Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'den, gençlik merkezine ziyaret
22:45   Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
22:43   Maçka Parkı'ndaki kapkaç zanlısı yakalandı
22:42   Son dakika! ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: "S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı"
22:41   Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu