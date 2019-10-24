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Dalyan 4. Caretta Run Yarı Maratonu'na doğru

Muğla'da bu yıl 4. kez Dalyan Caretta Run Uluslararası Yarı Maratonu düzenlenecek.

24.10.2019 15:16Dalyan 4. Caretta Run Yarı Maratonu'na doğru
Muğla'da bu yıl 4. kez Dalyan Caretta Run Uluslararası Yarı Maratonu düzenlenecek.
Dalyan'da, 27 Ekim'de yapılacak organizasyonda sporcular 5, 14 ve 21 kilometrelik parkurlarda yarışacak.
Interval Events Yarış Direktörü İbrahim Bitiş, her yıl ekim sonunda gerçekleşen Dalyan Caretta Run etkinliğine Türkiye'den ve yurt dışından 3 bin civarında sporcu ve yakınının geldiğini dile getirdi.
Turizm sezonunun son günlerinde etkinlikle, Dalyan'da oteller ve restoranlarda doluluğun yüzde 90 seviyelerine ulaştığını ifade eden Bitiş, bölgedeki otel işletmecileri ve esnaf için de sezonun sonunda güzel bir ekonomik katkı olacağını söyledi.

Muğla, Spor

Kaynak: AA

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