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Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na giren Mustafa Öztekin (23), boğuldu.

12.08.2019 13:49 Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na giren Mustafa Öztekin (23), boğuldu.

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Kanalı kenarında arkadaşı ile birlikte gezintiye çıkan Mustafa Öztekin, yüzmek için kanala girdi.

Kısa süre sonra arkadaşı ve çevredekiler suya giren Öztekin'in çırpındığını fark etti. Akıntının da etkisiyle gözden kaybolan genç için sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Öztekin'in yardımına koşan vatandaşlar genci sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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