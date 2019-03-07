Damacana Dolusu Sahte Alkol Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Gaziantep'te kaçak içki imalathanesine yapılan polis baskınında damacana içerisinde toplam 3 bin 229 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri, onlarca damacana içerisinde bulunan toplam 3 bin 229 litre sahte alkol ele geçirdi. Ekipler, imalathanede yaptıkları aramalarda ise 90 litre etil alkol, 3 litre anason, bin adet içki şişesi etiketi, bin 116 adet boş şişe, 2 bin 700 adet kapak, 3 adet fiber tank, 1 adet alkol karıştırma aparatı ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi - GAZİANTEP