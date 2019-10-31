Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaşa alanına döndü

Sultangazi'de bir markette çıkan inanılmaz kavga kameraya yansıdı

Marketçi ile öğrencilerin kavgasında damacanalar meyve suları havada uçuştu

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de, kalabalık öğrenci grubu bir arkadaşlarına mesaj attığı iddia edilen market sahibine saldırdı, marketin camlarını kırarak işyerini yerle bir ettiler. Market sahibi öğrencilerden şikayetçi olurken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir lisede eğitim gören öğrenciler, iddialara göre bir kız arkadaşlarına mesaj gönderdiğini öne sürdükleri Cihan İlgazi'nin sahibi olduğu markete geldi. Okulun yakınlarında bulunan markete gelen öğrenciler, İlgazi ile kısa bir süre konuştuktan sonra saldırdı.

MARKET SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, okulun yakınlarında bulunan İlgazi'ye ait marketin önüne gelen kalabalık bir öğrenci grubu bir süre İlgazi ile konuşuyor. Daha sonra öğrencilerden biri İlgazi'ye kafa atıyor. Diğer öğrencilerde Cihan İlgazi'ye saldırmaya çalışırken, içeride bulunan bir müşteri araya girerek öğrencileri dışarı çıkarmaya çalışıyor.

Müşterinin tüm çabalarına rağmen öğrenciler İlgazi'ye saldırarak, reyonlarda bulunan ürünleri İlgazi'ye fırlatıyor. İlgazi'de ürünleri fırlatarak öğrencilere karşılık veriyor. Daha sonra öğrenciler dışarı çıkıyor. Cihan İlgazi ise marketin giriş kapısını kapatmaya çalışıyor. İçeride bulunan bir çocuğun ise tüm yaşananların arasında kaldığı, içeride bulunan müşteri tarafından marketin arka tarafına götürüldüğü kameraya yansıyor. Dışarı çıkan öğrencilerin sopalarla, tekmelerle, dubalarla marketin camlarını kırdıkları ve elindeki sopa ve dubaları Cihan İlgazi'ye fırlattıkları görülüyor.

ÖĞRENCİLERE TEK DAL SİGARA SATTIĞI ANLAR DA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Cihan İlgazi'nin işlettiği markete gelen öğrencilere 'dal' diye tabir edilen taneyle sigara sattığı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan önce markete gelen çok sayıda öğrencinin tek dal sigara alarak, marketten ayrıldıkları görülüyor.

'BENİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER"

Market sahibi Cihan İlgazi, taciz iddialarını reddetti. Öğrencilerle abi, kardeş gibi olduklarını söyleyen İlgazi, 'Aşağı yukarı 30-35 kişilerdi. Camları kırdılar. Ben kendimi zor içeri attım. İçerdeydim zaten. Beni dışarı çıkarmak istediler. Ben dışarı çıkmadım. Baktım kapı, pencereyi kırınca ben kendimi arka tarafa attım" dedi.

Kız öğrenciye gönderdiği mesajın yanlış anlaşıldığını söyleyen İlgazi, "Emniyete ve savcılığa bana saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Kaynak: DHA