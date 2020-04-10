Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Damacanalarla çalışan kadın halterciye malzeme yardımı

Isparta'da korona virüs salgını sebebiyle spor salonunun kapanmasının ardından evde damacanalardan yaptığı barlarla çalışan Hicran Bütün'e malzeme yardımı geldi.

10.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:13
Damacanalarla çalışan kadın halterciye malzeme yardımı
Isparta 'da korona virüs salgını sebebiyle spor salonunun kapanmasının ardından evde damacanalardan yaptığı barlarla çalışan Hicran Bütün'e malzeme yardımı geldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdüren halterci Hicran Bütün'e malzeme yardımı yapıldı. Basında yer alan haberlerin ardından bir vatandaş tarafından Bütün'e halter malzemeleri verilirken, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de genç sporcunun evine halter barları gönderdi.

Evinde halter barlarıyla çalışıyor

Bölgespor'un Haltercisi Hicran Bütün, halter barlarına gönderen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e ve antrenörlerine teşekkür etti. Bütün, "Korana virüs nedeniyle salonumuz kapatıldığı için sporumu evde devam ettirmekteyim. Sağlık için evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kalırken de antrenmanlarımızı ihmal etmiyoruz. Hiçbir zaman bahane üretmeyerek çalışmak lazım. Damacanadan yaptığımız halter barlarıyla çalışıyordum. Ancak halter barlarıyla çalışmak çok daha güzel" dedi.

Halterci Bütün, milli takıma seçilmeyi hedeflediğini belirterek, bu süreçte sponsor desteğine de ihtiyacının olduğunu sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Zidane’dan koronavirüs mücadelesine anlamlı destek Spor
Zidane'dan koronavirüs mücadelesine anlamlı destek
Juventus’u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor Spor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Haberler ›› Spor ››Damacanalarla çalışan kadın halterciye malzeme yardımı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:16: Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı - Spor 11:15: Altınordu'da Ali kalmak istiyor - Spor 11:07: Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek - Spor 11:06: Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi Açıklaması - Spor 10:58: Ali Yaşar: "Altınordu'da mutluyum" - Spor 10:30: Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı - Spor 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler