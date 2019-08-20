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Damada at arabası çektirdiler
20.08.2019 16:10
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Kaynak: DHA
Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın
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