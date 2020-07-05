Damada böyle eziyet ettiler

Bursa'da dünya evine giren damada düğününde arkadaşları tarafından yapılan gelenek, renkli görüntülere sahne oldu.

Damada böyle eziyet ettiler
05.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:31
Bursa'da dünya evine giren damada düğününde arkadaşları tarafından yapılan gelenek, renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatma ve İsmail Efe çifti için sevenleri de bir araya geldi. Düğünün ardından damadın evinin önünde arkadaşları tarafından büyük bir sürpriz hazırlandı. Damat İsmail Efe'yi araçtan indiren arkadaşları önce güzel bir suyla ıslattılar, sonra çifte telli oynattılar. Ardından ortaya konulan bir tüpte damattan melemen yapmasını isteyen arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdılar.

Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. Tam her şey bitti derken bu kezde ikinci sefer suyla yıkanan damat belki de ömründe böyle eziyet görmedi.

Ortaya tebessüm ettiren görüntülerin yaşandığı o anlar ise yine arkadaşları tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alındı. Neşeli dakikaların yaşandığı damadın evinin önünde damatta halinden memnun olduğu görüldü. Zaman zaman atılan kahkahalara Efe'de eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, EFE, Güncel, Haber
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