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Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti.

14.08.2019 09:35 Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti. Malkara'nın Davuteli Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreni ile Ceylan ve İrfan Durgutça çifti dünya evine girdi. Takı merasiminin sona erdiği sırada damadın arkadaşları ilginç bir sürpriz yaptı. Arkadaşları tarafından damada takılan öküz çanı, yular, kelepçe ve elma davetlileri gülümsetti. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen yakın arkadaşları, birlikte fotoğraf çekildi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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