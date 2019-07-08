08.07.2019 17:23
Haberler» Güncel» Haber

Damada takı yerine sarımsak astı

Damada takı yerine sarımsak astı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Cihan Özdemir, evlenen arkadaşı Hüseyin Yıldırım'ın boynuna, takı olarak bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi taktı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Cihan Özdemir, evlenen arkadaşı Hüseyin Yıldırım'ın boynuna, takı olarak bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi taktı.
Taşköprü'de evlenen Hüseyin-Ayşe Yıldırım çiftinin düğününde ilginç bir olay yaşandı. Damat Hüseyin Yıldırım'ın iş arkadaşı Cihan Özdemir, takı merasimi başlamasının ardından sıraya girdi. Özdemir, arkadaşı Yıldırım'ın boynuna, daha önceden hazırladığı, bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi astı. Davetliler, Özdemir'in takı olarak altın veya para eyrine sarımsak kolyesi takmasını alşıkladı. Hüseyin Yıldırım, "Kışlık sarımsak çıktı" diyerek, arkadaşına teşekkür etti.


- Kastamonu
Kaynak: DHA
Hüseyin Yıldırım, Cihan Özdemir, Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:21   İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2)
19:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar, Bosna Hersek'te Mehmetçik'i ziyaret etti
19:20   Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
19:18   SPOR Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
19:17   Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü
19:15   4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
19:15   DHA DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti