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Damadı silahla yaralayan kardeşi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde başından vurularak yaralanan damadın, kardeşinin silahından çıkan kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

13.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:14Damadı silahla yaralayan kardeşi gözaltına alındı
'nın ilçesinde düğünde başından vurularak yaralanan damadın, kardeşinin silahından çıkan kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı kırsal Ekenek Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünyaevine girmeye hazırlanan Mehmet Yılmaz, rastgele havaya ateş edilmesi sonucu başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, durumunun ağır olması sebebiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Damat yoğun bakımda tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde silahı ateşleyen kişinin damadın kardeşi H.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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