Haberler» Güncel» Haber

Damadı tarafından öldürülen kayınpeder ile kızı defnedildi - ÇANAKKALE

İstanbul'da damadı tarafından öldürülen kayınpeder ve kızı Çanakkale'de toprağa verildi.

22.07.2019 16:08
İstanbul'da damadı tarafından öldürülen kayınpeder ve kızı Çanakkale'de toprağa verildi.
Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'ndeki evlerinde dün damadı Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Adıgüzel Altun ve kızı Özlem Ergül'ün cenazeleri Çanakkale'ye getirildi.
Adıgüzel Altun ve Özlem Ergül'ün cenazeleri Merkez Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çanakkale Kabristanlığında defnedildi.
Cenazede, anne Yeter Altun'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Cenazeye katılan Çanakkale Belediye Başkan yardımcıları Rebiye Ünüvar ve Ali Sürücü, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Beylikdüzü'nde Ali Ekber Ergül dün eşini öldürmüş, kayınpederi Adıgüzel Altun'u ise ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmişti.
Adıgüzel Altun, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Damadı tarafından öldürülen kayınpeder ile kızı defnedildi - ÇANAKKALE
Kaynak: AA
Beylikdüzü, Çanakkale, İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:53   Ferman Toprak klibinde bakın kimi oynattı
17:52   Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
17:51   KAĞITHANE'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLİ RİSKLİ BİNA YIKIMI
17:51   Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldı
17:50   Papa'dan Esad'a mektup
17:50   Cami Tasarımı Fikir Yarışması ödül töreni
17:49   Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (3) - Yeniden