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Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi

İngiltere'de bir düğünde alkolü fazla kaçıran damadın abisi önce geline daha sonra da gelinin annesi ve kız kardeşlerine saldırdı. Kavgadan sonra gelin, polise başvurarak boşanma kararı aldı.

17.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 01:00Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi

'de yeni evli bir çiftin, damadın içkiyi fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağıya yuvarlamasından sonra ayrıldığı öğrenildi.

GELİNE SALDIRDI, MERDİVENDEN AŞAĞIYA YUVARLANDI

Daily Mail'in haberine göre olay, geçtiğimiz temmuzda İngiltere'nin Ceredigion kentinde yaşandı. Hayatlarını birleştirmeye karar veren Steffan Wilson ve Erin Mason-George'un düğününde damadın abisi Tomos, aşırı miktarda alkol aldıktan sonra Erin'e saldırdı ve merdivenden aşağıya yuvarladı.

GELİNİN ANNESİNE VE KIZ KARDEŞLERİNE DE SALDIRDI

Hırsını alamayan Tomos bundan sonra gelinin annesine ve kız kardeşlerine de saldırdı, damat ise kavgada abisinden yana tavır sergiledi.

BOŞANMA KARARI ALDI

Kavgadan sonra Erin hemen polise başvurarak boşanma kararı aldı. Ancak evliliğin üzerinden 24 saat geçmediği için yetkililer çifti boşayamadı. Erin ise birlikteliğinin tamamen iptal edilmesinde ısrarcı.

Gelinin babası Colin George, düğündeki kavganın Tomos'un dengesiz davrandığı ilk olay olmadığını belirterek, "Şimdi bozduğu kutlamaların sayısını bile söyleyemem. Çok fazla olay yaşanmıştı" diye konuştu.


Daily Mail, İngiltere, Yaşam

Yaşam

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