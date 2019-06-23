23.06.2019 16:06
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Damadın hediye paketinden armut çıktı

Damadın hediye paketinden armut çıktı

Zonguldak Alaplı ilçesindeki bir düğünde damada arkadaşlarınca hediye edilen paketin içinden armut çıktı.

Zonguldak Alaplı ilçesindeki bir düğünde damada arkadaşlarınca hediye edilen paketin içinden armut çıktı.

Alaplı Çamlıbel köy meydanında yapılan Murat Yavuz ile Suna Altın pulluk düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Düğünde, damada verilen sürpriz hediye kutusundan armut çıktı. Düğünün sürpriz hediyesi damadın arkadaşları tarafından verildi. Takı töreni sırasında arkadaşları tarafından verilen hediye paketini yoğun ısrar üzerine kutuyu açan damat, içinden 'armut' çıkınca, arkadaşları "Evlenerek armudu yedin" diye espri yaptı.

Armudu kahkahalarla alan Murat Yavuz, ısrarlar üzerine ayvadan bir ısırık aldı. Bu sahne karşısında davetliler gülerken, damadın arkadaşları "Armudu yedin" şeklinde tezahürat yaptı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Çamlıbel , Murat Yavuz , Zonguldak , Alaplı , Güncel

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