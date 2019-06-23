23.06.2019 16:48
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Damadın hediye paketinden armut çıktı

Damadın hediye paketinden armut çıktı -Damadın hediye paketinden çıkan şey herkesi şaşırttı -Damada ilginç düğün hediyesiZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir düğünde damada arkadaşları tarafından hediye edilen paketin içinden çıka çıka armut çıktı.

Damadın hediye paketinden armut çıktı
-Damadın hediye paketinden çıkan şey herkesi şaşırttı
-Damada ilginç düğün hediyesi
ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir düğünde damada arkadaşları tarafından hediye edilen paketin içinden çıka çıka armut çıktı.
Alaplı Çamlıbel Köy meydanında yapılan Murat Yavuz ile Suna Altın pulluk düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kutudan çıkan Düğünün sürpriz hediyesi ayva mevsimi olmadığı için armut oldu. Düğünün sürpriz hediyesi damadın arkadaşları tarafından verildi. Takı töreni sırasında arkadaşları tarafından verilen hediye paketini yoğun ısrar üzerine kutuyu açan damat, içinden 'armut' çıkınca, arkadaşları "Evlenerek Armudu yedin" diye espri yaptılar. Armudu kahkahalarla alan Murat Yavuz ısrarlar üzerine armuttan bir ısırık aldı. Bu sahne karşısında davetliler gülerken, damadın arkadaşları "Armudu yedin" şeklinde tezahürat yaptı.Damadın hediye paketinden armut çıktı
Kaynak: İHA
Murat Yavuz , Zonguldak , Alaplı , Genel

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