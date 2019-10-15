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Damadın öldüğü kazada yaralanan abla hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde, düğün alışverişine giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden damadın ablası da öldü.

15.10.2019 14:42Damadın öldüğü kazada yaralanan abla hayatını kaybetti
Antalya'nın Kemer ilçesinde, düğün alışverişine giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden damadın ablası da öldü.
Kardeşinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Tuğba Bayram, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bayram'ın cenazesinin Kemer ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, kazada ağır yaralanan iki çocuğun tedavileri sürüyor.
İki gün önce, Alim Şirinler'in kullandığı otomobilin Antalya-Kemer kara yolunda beton bariyere çarpması sonucu Şirinler hayatını kaybetmiş, ablası Tuğba Bayram ile iki yeğeni yaralanmıştı.
Şirinler'in, 25 Ekim'de yapacağı düğün nedeniyle alışveriş için ailesiyle Antalya'ya gittikleri öğrenilmişti.

Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: AA

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