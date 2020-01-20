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Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı

Denizli'de kayınpederini öldüren Ramazan D., polise verdiği ifadede, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Pompalı tüfeğimle öldürdüm" dedi.

20.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:49

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen'i (32) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Ramazan D. (59) mahkemece tutuklandı. Ramazan D.'nin, ifadesinde, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Aramızda tartışma çıktı, pompalı tüfeğimle öldürdüm" dedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Başkarcı- Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan, evli ve 1 çocuk babası Gezer Çümen, 18 Ocak akşamı, 1200 Evler Mahallesi 2030/1 Sokak'ta yaşayan, hırdavatçılık yapan kayınpederi Ramazan D.'nin evine gitti. Burada damat ve kayınpeder arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ramazan D., kavgada pompalı tüfeğiyle ateş açıp, damadı Çümen'i göğsünden yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Çümen, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan koşuları, polis sağlık ve sağlık ekiplerine verdi. Ağır yaralanan Çümen, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çümen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ramazan D.'yi gözaltına aldı. Gezer Çümen'in cenazesi, bugün öğle vakti Çal ilçesindeki Çoğaşlı Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"GELİNİMLE YASAK İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ramazan D.'nin, polise verdiği ifadede, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Pompalı tüfeğimle öldürdüm. Şu an sahibi olduğu minibüs hattı ve minibüsü de kendisine ben almıştım. Buna rağmen bana böyle bir şey yapması ağırıma gitti" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (10)
EMEKLI PO.:3 yil göz yum geregini yapma 3 gün öncede suc üstü yakala yine geregini yapma oglunun kizinin boynuzlanmasina 3 yil boyunca seyirci kal gelini aldigin yere iade damadi postalamayi düsünme böyle sacma ifade olurmu bizim hakimler bunu yemez ama muhakemelerde biyiklari kesip takim elbise giyer gravat takar efendimli falan konusur uysal görünüm verirsen iste o zaman cezadan yirtma ihtimalin var demektir
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AYSE:pek inandirici degil
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HAYIRDIR:gelini bulur başkasını
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DÜŞÜNEN İNSAN:gelinini niye vurmadın ?
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Q:Allah belanızı versin ırz düşmanları
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HAY DAA:3 yildir biliyorsun, 3 yil daha gormezlikten gelseydin. . . Adam o Kadar zorbamiydi ya gelinin ne diyordu bu ise…film gibi hayatlar.
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ADINIZI YAZIN:helal olsun sana dayı
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ALİME BİLİR:ğelininle 3 yıldan beri yasak ilişkisi varsa bile bile o ğelini neden oğlunuz bırakmıyor suçlu ğelininiz ben ona ğelin bile demem defolsun ğitsin değdimi şimdi biriniz mezara biriniz ceza evine birde can aldın boşansalardı bunların iç biri olmazdı
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MUSTAFA ÇAKIR:Dediklerin doğru ise helâl olsun. Baba adamsın
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HE HE ONDAN:bilipde 3 sene susmak sonrada pompaliyla vurmak sayin hakim ve savci abilerimizde ne yer ya
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