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Damadının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde damadının kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

18.10.2019 19:52Damadının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde damadının kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Damadı Uğur A'nın kardeşi Fatih A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Hidayet Kutlu (61), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Uğur A. ve kardeşi Fatih A, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Uğur A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hidayet Kutlu, Hüsrev köyü yaylasındaki evlerinin önünde 7 Ekim'de damadının kardeşi Fatih A, tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralanmıştı, şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı.

Ağaçören, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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