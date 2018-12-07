Damal Bebeği" Kadınların Elinde Geleceğe Taşınıyor

07 Aralık 2018 Cuma 15:16



07 Aralık 2018 Cuma 15:16

Ardahan'da, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle açılan kurslara katılarak Türkmen kadınının kıyafetlerinden esinlenilerek yapılan Damal bebeklerini üreten kadınlar, kaybolmaya yüz tutan bu mesleği yaşatırken aile bütçelerine de katkı sağlıyor.Ardahan Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı kapsamında "Ustalardan çıraklara geleneksel meslek mirasımız" uygulaması ile yöreye özgü mesleklerden Damal bebeğinin üretimi için bir süre önce kurs açıldı.İŞKUR desteğiyle açılan kursa katılan 25 kadın, kentin Damal ilçesinin adıyla anılan ve buraya heykeli dikilen Damal bebeği üretiyor.Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek yapılan bebeklerin üretimi ile bu mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan kadınlar, günde 35 lira ücret alarak aile bütçelerine de destek oluyor.Kadınların toplam 320 saat eğitim gördüğü kurs, 24 Ocak 2019'a kadar sürecek. Kursu başarı ile tamamlayanlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sertifika verilecek.Yurt içi ve dışında satışa çıkartılan Damal bebeği üretimi, yörede kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor."Amacımız kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak"İŞKUR Ardahan İl Müdürü Ahmet Sonkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Damal bebeği yapımının kaybolmamasına çalıştıklarını anlatarak, "Aynı kursu Damal ilçesinde de açacağız. Bu kursla hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de ev hanımlarımız meslek öğrenerek boş zamanlarını değerlendiriyor. Amacımız kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak." dedi.Kursun açıldığı HEM'in müdürü Mesut Yolcu da İŞKUR ile ortaklaşa açılan kursun talep gördüğünü belirterek, Damal bebeği kursunun açılması sebebiyle yöre sakinlerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.Kursiyerlerden üniversite öğrencisi Ayşe Solmaz, kursa severek geldiğini dile getirerek, "Ardahan Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiyim. Bu kurs ile hem aile bütçesine katkı sağlıyorum hem de kültürümüzü yaşatmak için bu işi öğrenmek istiyorum. Bu imkanı bize sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.55 yaşındaki kursiyer Yenigün Sarıkaya ise kursun devam etmesini istediklerini söyledi.