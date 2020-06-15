"Damal bebekleri"nin üretim ve satışının yapılacağı merkez açıldı

Ardahan'ın sembollerinden Damal bebeklerinin üretim ve satışının daha hızlı yapılması için inşa edilen "Damal Bebek Evi"nin açılışı yapıldı.

15.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:54
Ardahan'ın sembollerinden Damal bebeklerinin üretim ve satışının daha hızlı yapılması için inşa edilen "Damal Bebek Evi"nin açılışı yapıldı.
Damal ilçesinin adıyla anılan, geleneksel giysili bebeklerin üretiminin yanı sıra satışının da yapılacağı tesis sayesinde, bebeklerin Türkiye ve dünya pazarında yer alması amaçlanıyor.
Vali Mustafa Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada Damal bebeğinin, Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek el işlemesiyle yapıldığını söyledi.
Damal bebeğinin, bölgenin kültürünü yaşatan önemli bir değer olduğunu ve yapılan tesisle bu değeri yaşatmak istediklerini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:
"Bu binamızdaki kurslarla Damal bebeği ile ilgili bütün iş ve işlemler yapılacak. Artık usta öğreticilerimizin kendilerine ait binada bebek üretimi yapmaları son derece verimli olacak. Dolayısıyla Damal bebeğimiz kendine ait binada daha çok çeşitli üretilecek ve daha geniş alanlara ulaşmış olacak. Kaliteden ödün verilmeyecek. Bina bu manada çok önemli bir altyapıyı oluşturmuştur. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile kadınlara yeni bir iş ve istihdam alanı oluşturmuş olduk. Genç kızlar, yeni beceri kazanmaları halinde aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar."
Açılışa, il protokolü ve Ardahanlı kadınlar katıldı. ’Damal bebekleri’nin üretim ve satışının yapılacağı merkez açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ardahan, Bebek, Damal, Güncel, Haber

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