Damal Belediye Başkan Adayı Önal: "Biz Damalı Kahve Köşelerinde Değil 24 Saat Görev Bilinciyle ve...

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Damal ilçe Belediye Başkan Adayı Ergin Önal, "Biz Damalı ve belediyeyi kahve köşelerinde, piknik alanlarında yönetmedik, biz belediyeyi 24 saat görev bilinciyle ve görev sevdasıyla yönettik." dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Damal ilçe Belediye Başkan adayı Ergin Önal, ilçe merkezinde düzenlenen mitingde, Damallılara hitap etti.Biz sefa sürmek için değil cefa çekmek için belediye başkanı olduklarını söyleyen Önal, "Biz Damalı ve belediyeyi kahve köşelerinde, piknik alanlarında yönetmedik, biz belediyeyi 24 saat görev bilinciyle ve görev sevdasıyla yönettik. Evet çektiğimiz bu cefalar sonuç verdi ve sanayi dükkanları inşa ettik, şehirler arası otobüs terminali yaptık. Belediye konuk evi, taksi ve minibüs durakları gerçekleştirdik. Atatürk silueti seyir tepesi, kent meydanı, sosyal tesisler, yol ve kilit parke, asfalt çalışmaları ve sayamadığımız birçok projeyi hayata geçirdik. Bütün bunları belediye olarak borçlanmadan hayata geçirdik. Belediye olarak belediyemize ait bir karış arsa satmadık, 18 dükkan yaparak belediyemize arsa kazandırdık. Damal Belediyesini kurumsal hale getirdik. Damal ilçemizin alt yapı ve üst yapı inşasını bitirdik ve ilçeyi daha yaşanabilir bir noktaya getirdik. Her yerde göç yaşanırken, ilçemizde tersine göç yaşandı. İlçemizin nüfusu 5 binden 6 bine yükseldi. Bizim dönemimizde Damal ilçe görünümüne kavuştu ve ekonomik anlamda üstündeki ölü toprağını atarak altın dönemini yaşadı. Biz Damal'ın temellerini sağlam attık? Bundan sonra üreten, çalışan, göç alan bir Damal olacak. Önümüzdeki dönem görevimize devam edersek, konut kooperatifleri, hayvansal üretimin artışı, pazarlanması, tanıtımı ve turizm ile ilgili çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Bu dönem yöresel ürünlerimizin sergileneceği bir Pazar alanı inşa edeceğiz, yarı kapalı semt pazarı yapacağız. Atık su arıtma tesisi yapacağız. Hayvan pazarının eksiklerini gidereceğiz. Bisiklet yolu ve yürüyüş alanları ilçemize kazandıracağız. Eksik kalan mahalle yollarına kilit parke çalışması yapacağız. Eski sanayi dükkanlarını yıkıp yerine düğün salonu çalışmasını başlatacağız. Çocuklar için ilçemize kreş kazandıracağız. İlçemize doğalgazın gelmesi noktasında öncülük edeceğiz. Ardahan'da yapımı devam eden ve 6 belediyenin ortak olduğu katı atık, yani çöp ayrıştırma tesisini faaliyete geçireceğiz. Hanak yolunda bulunan çöp döküm sahasını kapatacağız. Damal bebeğinin tanıtımı için gerekli çalışmaları yapacağız."Tarlada izi olmayanın sofrada sözü olmaz ata sözünü hatırlatan Başkan adayı Ergin Önal, "Biz çalıştık, umut ektik, sevgi ektik, tarlaya iz ettik ve biliyoruz ki sofrada yerimiz de var sözümüz de." şeklinde konuştu.Mitingde konuşan CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir ise, Rayından çıkmış demokrasiyi inşallah 1 Nisan'dan sonra rayına oturtacaklarını söyleyerek, "Bu seçimler Cumhuriyetimizin referandumudur. Vatandaşlarımızın bunu iyi bilmesini istiyoruz. Biz Ardahan'da CHP'nin 30 yıllık Belediyecilik hayalini gerçekleştireceğiz, sizler de Damal'da Ergin Önal'a rekor oy vererek Belediye Başkanı seçeceğinizden hiçbir şüphem yoktur. Ergin Önal Başkanımız 5 yıl boyunca önemli hizmetlerde bulundu. Bu dönemde hizmetlerine devam edecektir. Bizler Belediye Başkan adayları olarak sadece diğer adaylarla yarışmıyoruz, maalesef devletin tüm imkan ve olanaklarını kullanan ve devlet adına görev yapanlarla da yarışıyoruz. Sizlere nasıl devlet adına hareket edenlerin baskı kurduğunu biliyoruz. Esnafına, memuruna tehditler yapıldığını biliyoruz. Ama bu onurlu halk, kişiliğinden karakterinden ödün vermeden seçimlerde yine üzerine düşeni yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni zirveye taşıyacaktır. Gün cumhuriyete, Kuvay-i Milliye ruhuna sahip çıkma günüdür. Diğer partilere oy verenlerde bizim kardeşimizdir, ama gün cumhuriyetle hesaplaşma günü ise, herkesin Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu bu partinin çatısı altına girmesi gerekmektedir. Ergin Önal kardeşimizin sonuna kadar yanındayız. Onu siz değerli Damal halkına emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi.CHP Ardahan il Başkanı Yalçın Taştan ise mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de, Ardahan'da ve Damal da başarı elde eder isek yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği? Demokratik parlamenter sistemi yeniden kurma hayallerimiz filizlenecek ve bunu başaracağız dedi.Damal ilçesinde düzenlenen mitinge, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22-23 ve 24 dönem Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, partililer ve Damal halkı katıldı. - ARDAHAN