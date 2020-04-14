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Damal'da bir mahalle karantinaya alındı

Ardahan'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

14.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:47
Damal'da bir mahalle karantinaya alındı
Ardahan 'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Damal ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ne il dışından gelen ve testi pozitif çıkan vatandaşın akrabaları ile de temas ettiğinin belirlenmesi üzerine mahalle karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Damal ilçemize bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde tespit edilen bir vakadan dolayı çalışma başlatıldı. Vatandaşlarımızı Covid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar Mustafa Kemal Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı" denildi.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal da, "İl dışından ilçemize gelen ve korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Mustafa Kemal Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu aşamada sizlerden ricam, evlerinizde kalarak sabırla sürecin tamamlanmasını beklemenizdir. Mağduriyet oluşmaması ve oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için tüm kurumlarımız ve belediye ekiplerimizle görev yapmaya devam etmekteyiz" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, Damal, Güncel
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