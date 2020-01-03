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Damal'da kurt görüntülendi

Ardahan'ın Damal ilçesi Burmadere köyü yakınlarında gündüz vakti kurt görüntülendi.

03.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:10 Damal'da kurt görüntülendi
'ın ilçesi Burmadere köyü yakınlarında gündüz vakti kurt görüntülendi.

Aniden bastıran soğuk hava ile birlikte Ardahan'ın Damal ilçesinde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Vahşi doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar, yiyecek bulmak için çoğu zaman insanların yaşadıkları yerleşim birimlerine iniyor.

Kar yağışının etkili olduğu illerden biri olan Ardahan'da çekilen fotoğraf, köylüleri korkuttu. Yiyecek bulmak için Burmadare köyü yakılarında görüntülenen iki kurt, köy halkında büyük paniğe neden oldu.

Yiyecek bulmak amacıyla köye kadar indikleri tahmin edilen iki kurt daha sonra gözden kayboldu. - ARDAHAN

Ardahan, Damal, Güncel

Kaynak: İHA

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