Damarları Buz, Yürekleri Ateş!

Ailesi ile birlikte yeni bir başlangıç yapan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana getiren Tek Yürek'in ikinci bölümü şöyle;

Yaralı olan Yiğit hastaneye götürülürken ekibin başındaki diğer dertler ise bitmek bilmez. Akif kötü sonla karşı karşıyadır, peşindeki esrarengiz adamlar onu bulmuştur. Halit ise Akif'i korumaya çalışırken karakolluk olacaktır. Yiğit ve arkadaşları da Akif'in sırrını öğrenecektir. Bir şekilde onu bu durumdan kurtarmaları gerekmektedir.

Ama nasıl ?

Bu sırada Asude'nin başına açtığı bir dert yüzünden, Halit, geceyi nezarethanede geçirmek zorunda kalacaktır. Durumun Deniz'e yansımamasını isteyen Halit, Yiğit'ten çocuklarına göz kulak olmasını ister. Bu durum Yiğit ve Deniz'i daha da yakınlaştıracaktır. Öte yandan Hazal da Yiğit'e ültimatom vermiş, ilişkilerine bir isim koyması için onu sıkıştırmıştır. Genç adam iki ateş arasında kalacaktır.

Yalanı yüzünden İlknur'a karşı zor durumda kalan Yusuf ise, Aslı'ya gerçeği söylemeye karar verir. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır, üstelik bir düşman edinecektir.

Bütün ekip, hatta Sait bile, Akif için birlik olmuşken, tatsız bir haber de Murat Başkan'dan gelecektir.

Kaynak: Bültenler