27 Şubat 2019, 17:16
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Damat Adayı Emre Ubeyli'nin, Son Halini Gören Takipçileri Tanımakta Güçlük Çekti!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken damat adayı Emre Ubeyli, son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Damat adayı Emre Ubeyli'nin son halini hayranları tanımakta güçlük çekti.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Instagram hesabından 495 bin kişi tarafından takip edilen damat adayı Emre Ubeyli, son haliyle hayranlarını şaşırttı. Kısa saçı ile tanınan Emre Ubeyli, saçlarını uzatıp imajın değiştirdi.

"MAÇO HAREKETLER YAP, SONRA SAÇ UZAT"

Ubeyli'nin bazı takipçileri damat adayını tanımakta güçlük çekti. Ubeyli'nin bir takipçisi paylaşıma, "O kadar maço maço hareketler yap ekranda sonra saç uzat. Ekranda görünen her şey yalan gerçekten." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bence bu hali daha yakışıklı olmuş." yorumunu yaptı.

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YORUMLAR (10)
MAHO: tipe bak allahım yarabbim :)))
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ADINIZI YAZINHIC: eskı kalıntılardan anlasılan
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GÖKHAN KESKİN: tv delikanlısı gelsene tenhaya ahbab . .
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YAHERRÜ YAMERRÜ: HİÇ YAKIŞMAMIŞ KENDİNİ DÜZELTMEK YERİNE İYİCE BOZMUŞŞŞŞ, GÜNDEME GELME ÇABALARI TİME ;)
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EMRE: Kolpalığın tarifini yap deseler resmini çıkarır gösteririm. Üç kuruş için ekranlara çıkıp kendilerini ne hallere sokuyorlar. Bu gördüğünüz bir evlilik programında delikanlılık yapan ya da yaptırılan proje arkadaşın son hali. Allah ıslak etsin.
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