Damat Adayı Emre Ubeyli'nin, Son Halini Gören Takipçileri Tanımakta Güçlük Çekti!

Damat adayı Emre Ubeyli'nin son halini hayranları tanımakta güçlük çekti.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Instagram hesabından 495 bin kişi tarafından takip edilen damat adayı Emre Ubeyli, son haliyle hayranlarını şaşırttı. Kısa saçı ile tanınan Emre Ubeyli, saçlarını uzatıp imajın değiştirdi.

"MAÇO HAREKETLER YAP, SONRA SAÇ UZAT"

Ubeyli'nin bazı takipçileri damat adayını tanımakta güçlük çekti. Ubeyli'nin bir takipçisi paylaşıma, "O kadar maço maço hareketler yap ekranda sonra saç uzat. Ekranda görünen her şey yalan gerçekten." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bence bu hali daha yakışıklı olmuş." yorumunu yaptı.